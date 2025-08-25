30 perce
Szívszorító vallomás: kisbabájukat gyászolja Csordás Ákos
Fájó veszteség árnyékolja be egy fiatal édesapa örömét. Csordás Ákos az egyik újszülött gyermekét veszítette el nem sokkal a születés után.
A 2013-as X-Faktor döntőse, Csordás Ákos az elmúlt években többször is bizonyította, hogy nem csak a színpadon állja meg a helyét. Karrierje során volt rendőr, köztisztviselő, majd ismét visszatért a közönség elé – legutóbb már lóháton, a komáromi lovas színház színpadán.
Csordás Ákos továbbra is a színpad közelében maradt
Most azonban a magánéletében kellett szembenéznie a legnagyobb próbatétellel. Csordás Ákos nemrég édesapa lett, ám az öröm nem lehetett felhőtlen – az egyik újszülött gyermeküket a születése után elveszítették. A fájdalmas veszteség mélyen megrázta a családot – írja a blikk.hu oldala.
A közönség szeretete most különösen sokat jelenthet
Bár a fájdalom feldolgozása hosszú idő, Ákos továbbra is jelen van a zenei életben. Az elmúlt évek során több szerepben is láthattuk őt, most pedig talán újra erőt adhat neki, ha a színpadon és a zene világában talál menedéket.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, Csordás Ákos az éneklés mellett más területeken is kipróbálta magát: a tehetségkutató után nyomozóként dolgozott, később köztisztviselőként, de a színpad mindig visszavonzotta. Komáromban, a Magyar Lovas Színház társulatában évek óta rendszeresen szerepel, a legutóbbi évadban például a Ludas Matyiban, ahol ezúttal ispánként lépett a porondra – lóháton.
Csordás Ákos a fájdalom ellenére is kitart
A lovak világa nem idegen számára, gyerekkora óta hobbilovas, vidéki családi környezetéből fakadóan korán kapcsolatba került az állatokkal. A színház és a zene most is kapaszkodót jelenthet számára – a közönség pedig minden bizonnyal ezúttal is mellette áll, ebben a nehéz időszakban.