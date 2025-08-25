Szívszorító vallomás: kisbabájukat gyászolja Csordás Ákos

A közönség szeretete most különösen sokat jelenthet

Bár a fájdalom feldolgozása hosszú idő, Ákos továbbra is jelen van a zenei életben. Az elmúlt évek során több szerepben is láthattuk őt, most pedig talán újra erőt adhat neki, ha a színpadon és a zene világában talál menedéket.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Csordás Ákos az éneklés mellett más területeken is kipróbálta magát: a tehetségkutató után nyomozóként dolgozott, később köztisztviselőként, de a színpad mindig visszavonzotta. Komáromban, a Magyar Lovas Színház társulatában évek óta rendszeresen szerepel, a legutóbbi évadban például a Ludas Matyiban, ahol ezúttal ispánként lépett a porondra – lóháton.

Csordás Ákos a fájdalom ellenére is kitart

A lovak világa nem idegen számára, gyerekkora óta hobbilovas, vidéki családi környezetéből fakadóan korán kapcsolatba került az állatokkal. A színház és a zene most is kapaszkodót jelenthet számára – a közönség pedig minden bizonnyal ezúttal is mellette áll, ebben a nehéz időszakban.