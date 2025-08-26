Buzsik Borka hófehér edzőruhában mutatta meg alakját – alig három hónappal a szülés után

Buzsik Borka, a fiatal édesanya alig három héttel kislánya születése után már újra sportol, és láthatóan remek formában van. Követői dicsérik kitartásáért, sokan pedig példaként emlegetik, hogy a szülés után is ilyen hamar visszatért a mozgáshoz. Szoboszlai Dominik felesége most megmutatta, nem csak Dominik rúg labdába, ha az egészséges életmódról van szó.

Buzsik Borka még várandósan, júniusban Szoboszlai Dominikkal

Forrás: Buzsik Borka/Instagram

Buzsik Borka szülés után is bomba formában

A fiatal édesanya alig pár héttel kislánya születése után már újra sportol, és láthatóan remek formában van. Követői dicsérik kitartásáért, sokan pedig példaként emlegetik, hogy a szülés után is ilyen hamar visszatért a mozgáshoz.

A pár életét hatalmas figyelem övezi: a Kemma.hu korábban is bemutatta, milyen boldogan fogadták a kislány érkezését. Azóta Buzsik Borka Instagram-oldalán rendszeresen oszt meg részleteket hétköznapjaikról, most pedig 24 órán belül eltűnő storyban a sportos oldalát is megmutatta.

Borka mindig is aktív életet élt: korábban modellként és influencer-szerepeiben is gyakran hangsúlyozta, mennyire fontos számára az egészséges életmód. Nem csoda, hogy a szülés után is hamar visszatért a pilateshez, amely kifejezetten hatékony a szülés utáni regenerációban. A szakértők szerint a pilates nemcsak az alakformálást, hanem a mélyizmok erősítését és a gerinc védelmét is szolgálja– talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan bomba formába lendült.

Buzsik Borka hófehér edzőruhában mutatta meg szülés utáni alakját

Forrás: Buzsik Borka/Instagram

Tudtad ezt a pilatesről? A pilateset Joseph Pilates dolgozta ki a 20. század elején, eredetileg sérült katonák rehabilitációjára.

Különlegessége, hogy nemcsak az izmokat erősíti, hanem a testtartást és a légzést is javítja.

Kifejezetten ajánlott szülés után, mert a mélyizmokat célozza, amelyek a várandósság alatt leginkább igénybe vannak véve.

A sztárok körében is népszerű: Madonna, Jennifer Aniston és Meghan Markle is esküszik rá.

A történethez helyi szál is kapcsolódik: Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt korábban a tatabányai futballcsapatban is játszott. Így a család története nemcsak országosan, hanem helyi szinten is kötődik Komárom-Esztergom megyéhez.