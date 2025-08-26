augusztus 26., kedd

Szoboszlai Dominik párja

1 órája

Buzsik Borka hófehér edzőruhában mutatta meg alakját – alig három hónappal a szülés után

Szoboszlai Dominik felesége néhány hete adott életet közös kislányuknak, azóta pedig látványosan gyorsan visszanyerte formáját. Buzsik Borka a legutóbbi Insta-sztorijában egy pilates stúdióban készített fotót magáról, ahol hófehér edzőruhában látható.

Sabjanics-Somlai Petra

Buzsik Borka, a fiatal édesanya alig három héttel kislánya születése után már újra sportol, és láthatóan remek formában van. Követői dicsérik kitartásáért, sokan pedig példaként emlegetik, hogy a szülés után is ilyen hamar visszatért a mozgáshoz. Szoboszlai Dominik felesége most megmutatta, nem csak Dominik rúg labdába, ha az egészséges életmódról van szó.

Buzsik Borka még várandósan, júniusban Szoboszlai Dominikkal
Buzsik Borka még várandósan, júniusban Szoboszlai Dominikkal
Forrás: Buzsik Borka/Instagram

Buzsik Borka szülés után is bomba formában

A fiatal édesanya alig pár héttel kislánya születése után már újra sportol, és láthatóan remek formában van. Követői dicsérik kitartásáért, sokan pedig példaként emlegetik, hogy a szülés után is ilyen hamar visszatért a mozgáshoz.

A pár életét hatalmas figyelem övezi: a Kemma.hu korábban is bemutatta, milyen boldogan fogadták a kislány érkezését. Azóta Buzsik Borka Instagram-oldalán rendszeresen oszt meg részleteket hétköznapjaikról, most pedig 24 órán belül eltűnő storyban a sportos oldalát is megmutatta.

Borka mindig is aktív életet élt: korábban modellként és influencer-szerepeiben is gyakran hangsúlyozta, mennyire fontos számára az egészséges életmód. Nem csoda, hogy a szülés után is hamar visszatért a pilateshez, amely kifejezetten hatékony a szülés utáni regenerációban. A szakértők szerint a pilates nemcsak az alakformálást, hanem a mélyizmok erősítését és a gerinc védelmét is szolgálja– talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan bomba formába lendült.

Buzsik Borka hófehér edzőruhában mutatta meg alakját – három hónappal a szülés után
Buzsik Borka hófehér edzőruhában mutatta meg szülés utáni alakját
Forrás: Buzsik Borka/Instagram

Tudtad ezt a pilatesről?

  • A pilateset Joseph Pilates dolgozta ki a 20. század elején, eredetileg sérült katonák rehabilitációjára.
  • Különlegessége, hogy nemcsak az izmokat erősíti, hanem a testtartást és a légzést is javítja.
  • Kifejezetten ajánlott szülés után, mert a mélyizmokat célozza, amelyek a várandósság alatt leginkább igénybe vannak véve.
  • A sztárok körében is népszerű: Madonna, Jennifer Aniston és Meghan Markle is esküszik rá.

A történethez helyi szál is kapcsolódik: Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt korábban a tatabányai futballcsapatban is játszott. Így a család története nemcsak országosan, hanem helyi szinten is kötődik Komárom-Esztergom megyéhez.

Buzsik Borka tehát nemcsak boldog anyaként, hanem sportos, kitartó fiatal nőként is példát mutat. Úgy tűnik, a baba érkezése után is sikerült megtalálnia az egyensúlyt a családi élet és az önmagára fordított idő között – ez pedig sok követője számára inspiráció lehet.

 

