Bódi Margóék felrobbantották a TikTok-ot, mindenki a szerelmüket ünnepli +videók

Talán nincs is olyan ember az országban, aki ne szeretné Bódi Gusztit és Bódi Margót. Nem csupán azért, amit a zene területén évtizedek alatt letettek az asztalra, hanem azért a példaértékű szerelemért, amelyet egymás iránt éreznek. Ebbe időről időre bepillantást engednek a rajongóik számára is. Legutóbb a Mulat a Plázs elnevezésű rendezvényen léptek fel Siófokon. Szerelmük pedig felrobbantotta az internetet.

Bódi Guszti és Bódi Margó Oroszlányt is elvarázsolta

Fotó: oroszlany.hu / Forrás: Beküldött

Bódi Guszti és Margó már 50 éve házas

A Bódi családot Komárom-Esztergomban is imádják. Legutóbb vármegyénkben, egy évvel ezelőtt, Oroszlányban, a Nemzetközi Roma Napon lépett fel Bódi Guszti és a Fekete Szemek. Ahogy arról akkor beszámoltunk, szinte egy tűt sem lehetett leejteni, annyian várták Gusztit és Margót a bányászvárosban.

Legutóbb a Siófokon kapott főszerepet a mulatás. Ha pedig mulatás, akkor nem hiányozhatott a Plázsról Nótár Mary, Kis Grófo és persze Bódi Guszti és Bódi Margó sem. Guszti és Margó 1975-ben kötötte össze életét, így idén ünneplik 50. házassági évfordulójukat. Varázslatos szerelmük ismét megmutatkozott a színpadon is, amitől az internet népének szíve is rögvest megolvadt. A Mulat a Plázs eseményen rengetegen vettek részt. Bódi Margó és Guszti fellépéséről készült felvételek pedig ellepték a TikTok-ot. A felvételeket nézve látszik, hogy a házaspár nem csak az énektudását, szívét, lelkét is felvitte a színpadra.

Mikor a Könnycsepp lennék című számot énekelték, különleges légkör lengte be a Plázs területét. A TikTok-on megjelent koncertfelvételek alatt özönlenek a megható és szeretet kifejező hozzászólások.

Margó hangját hallva akadt, aki megjegyezte, hogy a hideg is kirázta. De volt olyan kommentelő, aki egyenesen a legjobb párosnak kiáltotta ki Bódiékat.

Verhetetlenek ezek ketten

– írta a kommentelő. De megállás nélkül záporoztak az olyan hozzászólások mint:

Itt kezdődik a fellépés

Többen arra is kitértek, hogy itt biztosan nincs playback, Margó hangja lenyűgöző. Akadt, aki kifejtette, hogy ugyan nem a kedvence ez a fajta zene, azonban ez a zene és ez a hang mindent visz. Teljes egészében is mutatjuk nektek ezt a hidegrázós dalt Bódi Guszitól és Margótól: