Ákos szürreális helyzetbe került, az évszázad inváziója lepte be

A pénteki nyitáson az MCC Feszten Ákos is a fellépők között volt, és mi is ott voltunk, hogy megörökítsük a pillanatot. A TikTokon a Mandiner Official oldalán pedig egy videóra bukkantunk, ahol Ákos elmondja, hogy fantasztikus előadásokon vannak túl. De ilyenkor mindig a nehézségekre emlékezik. Siófokon pedig az évszázad árvaszúnyog rajzásában sikerült koncertezniük.

Fotó: Wierl Ádám / Forrás: 24 Óra

Árvaszúnyogok támadták meg Ákost

Ákos elmondta, hogy aki ott volt a siófoki koncerten, tudja, hogy milyen szürreális volt a bogárinvázió. Belepték őket és a színpadot is egy centi vastagon a rovarok. De egyébként óriási buli volt. Egyszer Máriapócson részleges combizom-szakadással lépett fel. De persze a szabadtéri megjelenések mindig meglepetésekkel járnak.