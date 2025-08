Anthony Hopkins Hannibal Lecterként ment rá Kim Kardashianre +videók

Az internet mindig tele van őrültebbnél őrültebb trendekkel és mániákkal. Most az egyik újabb trendet még a Hannibálként elhíresült Anthony Hopkins is bevállalta. A TikTokon indult el, hogy a fiatal lányok éjszakánként maszkokat hordanak a fiatalságuk megtartására. Az egyik ilyen „face wrap” az egész fejedet körbeöleli és alvás alatt végig rajtad van, hogy az állad feszes maradhasson. És persze Kim Kardashian is felugrott a trendre, és a márkájával, a Skims-szel egy új arc maszkot hoztak ki.

Anthony Hopkins Kim Kardashiennek üzent

Forrás: MTV UK / TikTok

Anthony Hopkins újra maszkban

Ki ne emlékezne Hannibal Lecter horror maszkjára, szóval ki lenne jobb, mint a színész, hogy kipróbálja a Skims maszkot. Az MTVUK TikTok-oldalán van a videó, ahol Anthony Hopkins a maszk viselése közben Kimhez szólva elmondja, hogy máris tíz évvel fiatalabbnak érzi magát – egyáltalán nem ijesztő módon, Hannibal-hangokat kiadva.

Választ is kapott a színész Kimtől, vagyis Kim AI változatától.