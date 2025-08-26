Itt van Ajsa Luna válasza a Himnusz-botrányra - videóval üzent a kritikusainak

Már mindenki hallott róla, hogy Ajsa Luna augusztus 20-án cigarettával, ülve adta elő a Himnuszt. Az alternatív előadás a közönséget és a médiát is egyaránt megbotránkoztatta. És ahogy arról beszámoltunk, több sztár is elmondta a véleményét az egészről. A Kemma.hu Facebook-oldalára is több hozzászólás érkezett, az emberek úgy gondolják, ez kritikán aluli volt.

Ajsa Luna Himnusz-feldolgozása mindenkinél kiverte a biztosítékot

Ajsa Luna nem zavartatja magát

A hozzászólások nem kegyelmeztek. Voltak kicsit megértőbbek, akik úgy gondolják, új stílusban akart énekelni, csak nagyon nem sikerült, de voltak durvább kommentek is. Többen azt is kérdezték, hogy ki ő. Volt, aki messzebbre ment, és azt írta, hogy ki kellene tiltani az országból.

Kritikán aluli

Megalázta a nemzetet és a magyarságot!

Gyalázatos!

– mindenkit kiakasztott Ajsa Luna Himnusz előadása.