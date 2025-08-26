1 órája
Itt van Ajsa Luna válasza a Himnusz-botrányra - videóval üzent a kritikusainak
Botrány volt az előadás. Ajsa Luna reagált az eberek utálatára egy sokat mondó videóval. És a beérkező kommenteket is megnéztük, hogy mit gondoltak az emberek az alternatív Himnuszról.
Már mindenki hallott róla, hogy Ajsa Luna augusztus 20-án cigarettával, ülve adta elő a Himnuszt. Az alternatív előadás a közönséget és a médiát is egyaránt megbotránkoztatta. És ahogy arról beszámoltunk, több sztár is elmondta a véleményét az egészről. A Kemma.hu Facebook-oldalára is több hozzászólás érkezett, az emberek úgy gondolják, ez kritikán aluli volt.
Ajsa Luna nem zavartatja magát
A hozzászólások nem kegyelmeztek. Voltak kicsit megértőbbek, akik úgy gondolják, új stílusban akart énekelni, csak nagyon nem sikerült, de voltak durvább kommentek is. Többen azt is kérdezték, hogy ki ő. Volt, aki messzebbre ment, és azt írta, hogy ki kellene tiltani az országból.
Kritikán aluli
Megalázta a nemzetet és a magyarságot!
Gyalázatos!
– mindenkit kiakasztott Ajsa Luna Himnusz előadása.
A várva várt válasz?
És, hogy mi Ajsa Luna válasza a sok panaszra amit kapott? Hát a TikTokja alapján nem sok, ugyan is az énekesnő egy táncoló partyzó videót osztott meg, amin az a felirat áll angolul, hogy „Én, miközben egész Magyarország utál”. Úgy tűnik a karibi-magyar származású művészt nem igazán hatotta meg az egész. Még annyit oda írt posztjához, hogy azért még mindig szeret minket.
Novák Előd (MI Hazánk) egyébként feljelentette Ajsa Lunát a Himnusz-előadás miatt, és a Dunakeszi Feszt 2025-ös programjából is törölték a fellépését, ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt. Az énekesnő Instagram-storyban magyarázkodott, mint írta, a nagy vihart kavart felvétel csak egy kontextusból kiragadott klip, ő fellépésközben és után nem tapasztalt negatív visszajelzéseket, és még fotózkodtak is vele sokan a koncert után.