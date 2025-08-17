Celebmustra
A legendás énekes otthonában szenvedett combtörést, jelenleg is kórházban van
Szoboszlai Dominik az apasága mellett, karrierje is többször szóba került ezen a héten. De jó hírek is érkezett a celebvilágból.
Heti celebfigyelőnkben ezúttal Szoboszlai Dominik, Fekete Miklós, az ország egyik legerősebb fiatalja, és legendás édesapja, Fekete László, az ikonikus zeneszerző Demjén Ferenc, Curtis és Judie és Hódi Pamela került be, íme, az eheti celebmustra.
Szoboszlai Dominik kapott hideget meleget
2025.08.14. 18:51
Egyetlen szó is elég volt – már itthon is cikizik Szoboszlai Dominikot
2025.08.13. 12:15
Kerkez és Szoboszlai is veszélyben a Premier League-rajt előtt?
2025.08.12. 16:05
„Kipihentnek kell lennem” – így osztja be az idejét Szoboszlai apaként és focistaként
2025.08.11. 10:40
Elképesztő, mennyibe került Szoboszlai Dominik kislányának babakocsija
Fekete László és fia, Miki is feltűnt
2025.08.14. 15:40
Falunapi őrület Fekete Mikiékkel: bogrács, halálszlé és brutális erőpróbák +videó
2025.08.13. 18:30
Fekete Laci meg mindig jó erőben: videóban mutatta meg emberfeletti képességeit
Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc
2025.08.14. 08:27
Kiderült, hogyan sérült meg súlyosan Demjén Ferenc otthonában
Egybekelt a népszerű sztárpár
2025.08.11. 17:02
Kimondták az igent-összeházasodott Curtis és JudieÖsszeházasodtak.
Egy luxusóra körüli vita kavarta fel a közösségi médiát
2025.08.10. 18:57
"Évekig lejáratta Berkit… de azért a tőle kapott dolgot viseli" – Hódi Pamelát támadják a kommentelők
