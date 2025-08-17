augusztus 17., vasárnap

Celebmustra

42 perce

A legendás énekes otthonában szenvedett combtörést, jelenleg is kórházban van

Szoboszlai Dominik az apasága mellett, karrierje is többször szóba került ezen a héten. De jó hírek is érkezett a celebvilágból.

Kemma.hu

Heti celebfigyelőnkben ezúttal Szoboszlai Dominik, Fekete Miklós, az ország egyik legerősebb fiatalja, és legendás édesapja, Fekete László, az ikonikus zeneszerző Demjén Ferenc, Curtis és Judie és Hódi Pamela került be, íme, az eheti celebmustra.

Magyaros csapat alakul a szigetországban? A Liverpool és a magyar válogatott csapatkapitánya Szoboszlai Dominik a következő szezonban jó eséllyel egy csapatban játszhat.
Szoboszlai Dominik bemutatkozása a Liverpool új szezon előtti videójában váratlan vitát indított el a kiejtése miatt
Fotó: Michael Regan / Forrás: Getty Images

Szoboszlai Dominik kapott hideget meleget

Fekete László és fia, Miki is feltűnt

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

 

Egybekelt a népszerű sztárpár

Egy luxusóra körüli vita kavarta fel a közösségi médiát

 

