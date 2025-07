Megszakította tusványosi koncertjét a Tankcsapda - Ozzy Osbourne-t gyászolja a világ

Ozzy Osbourne halála kétség kívül megrázta a zenerajongókat, különösen a heavy metal és rock elkötelezettjeit, de voltak, akik tévés úttöröként valóságshow-hősként ismerték már meg, miután az MTV képernyőre tűzte a The Osbournes című show-t, ami a sztár és családja életére fókuszált. Csak a történeti hűség kedvéért: a műsor 2002-ben kezdődött és 2005-ben, 20 éve fejeződött be, míg a Sötétség Hercegeként is ismert világsztár zenei pályafutása nem kevesebb, mint 58 éve, 1967-ben. A 76 éves ikon alig két hete búcsúkoncertjére még összehozta a legnagyobbakat, színpadra lépett a Black Sabbath, a Guns N' Roses, Steven Tyler, az Aerosmith énekes, a Metallica, valamint a fiatal brit énekes, Yungblud is, akit sokan már akkor Ozzy örököseként emlegettek, miután elénekelte a Changes című 1972-es dalt. Ő maga is az elsők között szólalt meg, miután a világsajtóban és a közösségi médiában elterjedt a hír: meghalt Ozzy Osbourne. A magyar sztárok közül pedig a Tankcsapda volt az egyik első.

Ozzy Osbourne búcsúkoncertjének fellépői. Sokan már akkor érezték, több ilyen kép nem fog készülni. A Tankcsapda is megemlékezett a sztár haláláról

Forrás: Ozzy Osbounre/Facebook/Ross Halfin

Ozzy örököse szerint a legenda nevetése betöltötte a teret

Yungblud az X-en arról írt, hogy amikor utoljára találkoztak, tele voltál élettel, és a nevetése betöltötte a szobát. De ahogy a legendákban lenni szokott, úgy tűnik, ők olyan dolgokat tudnak, amiket mi nem.

− Soha nem felejtelek el téged, minden egyes hangban ott leszel, amit énekelek, és velem leszel minden egyes alkalommal, amikor színpadra lépek. A nyakamban lógó kereszted a legértékesebb kincsem. Egyszer megkérdezted, hogy tehetsz-e értem valamit, és ahogy akkor is mondtam, és ahogy most is mondom, mindannyiunk számára a zene elég volt.

Elvittél minket a kalandodra - egy kalandra, amivel minden elkezdődött. Igazán összetört a szívem. Te voltál minden idők legnagyobbja.

− fogalmazott a fiatal énekes, utalva arra, hogy a Black Sabbath frontembereként ismertté vált sztár nem csak része, de alakítója is volt a popkultúrának, zenei világnak az elmúlt bő fél évszázadban.

AZ MTV, amely a valóságshow-t készítette a családjával, családjáról, szintén megemlékezett Ozzyról, kitérve arra is, hogy osztoznak Sharon Osbourne és a családja, szerettei gyászában.