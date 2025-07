Film készül Ozzy Osbourne-ról - képeken az elhunyt legenda élete

Világsztárok siratják Ozzy Osbourne-t, a Metallica tagjaitól kezdve Elton Johnig. A Sötétség Hercege mély nyomot, és úgy fest, még annál is nagyobb űrt hagyott maga után 58 éves pályafutása után. Halálhíre kapcsán azonban egy olyan hírre bukkantunk, amely még egy utolsó, a birminghami, alig két hete tartott utolsó koncerthez képest is még egy utolsó búcsúra ad lehetőséget a rajongóknak. Cikkünkben fotókkal is felidézzük a hard rock- és metal legenda életét.

Ozzy Osbourne, ha csak a filmvászonra, de visszatér a halálból is

Fotó: L Paul Mann / Forrás: Shutterstock

Mint az ikonikus énekes X-oldalán olvasható, a Back To The Beginning: Ozzy’s Final Bow címmel érkezik egy egész estés koncertfilm. A cím első fele egyébként a július eleji, a legnagyobb sztárokat felvonultató koncert címe is volt, magyarul pedig az egész cím így hangzik: Vissza a kezdetekhez: Ozzy utolsó meghajlása.

A film Ozzy Osbourne és a Black Sabbath örökségének nagyvásznú ünneplése lesz, megragadva Ozzy utolsó fellépésének nyers erejét és érzelmi súlyát, jelentőségét szülővárosában, Birminghamben. A film egy szerelmes levél Ozzyhoz, valamint a Black Sabbath úttörő hangzásához, zenei világához.

Az Ozzy-film eszenciája lesz a búcsúnak

Ahogy a leírásból kiderült, a mozis bemutató a Villa Parkban megrendezett epikus, egész napos esemény egy rövidített változata lesz. A War Pigs, az Iron Man, a Children of the Grave mennydörgő előadását és a lélegzetelállító Paranoidot felvonultató film mélyen személyes és megindító búcsút ígér a heavy metal keresztapjától, exkluzív kulisszák mögé betekintéssel és interjúkkal az ikonikus élő előadásról. Az, hogy Ozzy Osbourne meghalt, valódi sokként érte a zenei világot és a rajongókat, így biztos, hogy a film tényleg igazi búcsú lesz, lehet tőle, és sokan fognak elzarándokolni a mozikba, hogy ott nézzék meg, nézzék vissza a valóban utolsó koncertet és adózzanak a legenda emléke előtt.

Nem véletlen, hogy sűríteni kell a koncert anyagát. A maratoni, mintegy 10 órányi eseményen ott volt

a Mastodon,

az Alice in Chains,

a Guns N' Roses,

a Metallica,

a Rival Sons,

az Anthrax,

a Tool,

Ronnie Wood,

Steven Tyler,

a Slayer,

a Pantera,

Danny Carey, a Tool dobosa,

a Blink-182 énekese, Travis Barker,

a Red Hot Chili Peppers énekese, Chad Smith,

valamint Yungblud,

és persze a Black Sabbath Ozzy-val.

És hogy mikor érkezik a film? 2026 elején a tervek szerint.