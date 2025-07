Ezzel a 10 hírességgel bármikor összefuthatsz Komárom-Esztergomban

Esztergályos Patrik

Ifjúsági olimpiai bajnok magyar párbajtőröző az Exactlon Hungary bajnoka és manapság online személyiség, akivel bármikor összefuthatunk Tatabányán és a környékén.

Kinizsi Ottó

Úgy látszik Tatabánya önti ki magából a celebeket. A tatabányai születésű színész, aki a Barátok közt egykori szereplője, rendezőként és dramaturgként is tevékenykedik.

Horányi Juli

Az Esztergomi Várszínház igazgatójának lánya, aki többek között a Six: The Musical egyik főszereplője előszeretettel osztja meg munkáságát TikTokon és Instagramon de akár Esztergom utcáin is összefuthatunk vele.

Pápai Joci

Az Euróviziós Dalfesztivál énekesével egy vármegyei eseményen biztos összefutunk, hiszen ő mindig ott van a fellépők között és nem is véletlenül, mivel az énekes Tatán született.

Fura Csé vagyis Molnár Csaba

A Follow The Flow zenekar frontembere, Fura Csé tatabányai kötődésű előadó, akire a Víz Zene Virág vendégei biztos emlékeznek hiszen ő is ott volt a színpadon.