JLo 17 perce

Köllő Babett közös fotót posztolt Jennifer Lopezzel, és elárulta, milyen volt a sztár

Ahol egy híresség van ott mindig akad másik is. Köllő Babett is ott volt Jennifer Lopez koncertjén és azt is elárulta, hogy milyen volt az énekesnő valójában.

Még mindig ámulatban vagyunk Jennifer Lopez vasárnap esti koncertjétől az MVM Dome-ban. Már mutattunk fotókat JLo koncertjéről, videót arról, hogy hogyan élvezi a pesti életet, és eldicsekedtünk vele, hogy vármegyei, esztergomi séf főz rá. Még a 42Restaurant Michelin-csillagos menüjéről is beszéltünk, és hoztunk róla képeket. De persze, ahol egy híresség, ott mindig több is. Köllő Babett Facebook-oldalán osztott meg egy gyönyörű képet az énekesnővel. Jennifer Lopez és Köllő Babett

Fotó: Cole Dabney / Forrás: Köllő Babett hivatalos oldala

Jennifer Lopezzel közös fotó Köllő Babet posztjában még azt is leírta, hogy milyen érzés volt találkozni Jennifer Lopezzel és, hogy milyen is valójában a popdíva. Ahogyan leírta megtiszteltetés volt egy számára egy ilyen ikonikus nővel személyesen találkoznia,kezet fognia,beszélnie. Jennifer nemcsak tehetséges és gyönyörű, de olyan kisugárzása van, ami teljesen magával ragadó.

GALÉRIA: Képeken a budapesti Jennifer Lopez (Fotó: MTI) Fotók: MTI/Lakatos Péter

Ő valóban élő bizonyítéka annak, hogy a kor csak egy szám – karizma, erő és stílus nem ismer határokat. – írta Babett a képhez. Még egy tatai lány is mesélt a JLo-koncertről és videót is kaptunk róla.