Előkerült a videó: Jennifer Lopez így töltötte az idejét a budapesti szállodájában

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, vasárnap lépett fel Budapesten, az MVM Dome-ban a világsztár Jennifer Lopez. Már a megérkezése óta minden szem az énekesnőre szegeződött. Azt is láthattuk, milyen Michelin-csillagos ételekkel készült számára az esztergomi 42Restaurant. Jennifer Lopez koncertje a reakciók alapján mindenkit elvarázsolt. A popdíva még üzent is a rajongóknak a Twitter-oldalán.

Így töltötte idejét Budapesten Jennifer Lopez

Fotó: MTI/Lakatos Péter / Forrás: MTI/Lakatos Péter

Most pedig egy olyan videó is előkerült a TikTokon, amelyen JLo hátradőlve élvezi a pesti életet, pontosabban: budapesti szállodájának kényelmét.