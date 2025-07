Farm VIP: íme a játékosok, Esztergomból is szurkolhatunk bombázóért

A Farm VIP 5. évadja hatalmas sikert aratott, így nem is volt kérdés, hogy az ország egyik kedvenc reality műsora folytatódik a hatodik évaddal. Sőt, már a Farm VIP új évadjának forgatása is megkezdődött, ráadásul a játékosok névsorára is fény derült, számolt be róla a Ripost. Komárom-Esztergom vármegyei kötődésű játékosért is szurkolhatunk hamarosan a televízió képernyője előtt.

A Farm VIP új évadjának megvannak a játékosai

Forrás: tv2play.hu

Farm VIP 6. évad - ezek a játékosok fognak csatázni

Az előző évadot rengetegen követték nyomon, amely végül Nagy Zsolt Leo győzelmével zárult. Gáspár Zsolti és Demcsák Zsuzsa pedig már az újabb piros és sárga csapattal forgat. Fischer Gábor az Instagram-oldalán jelentette be, hogy már meg is van a játékosok listája. Ebből kiderül, hogy a piros csapat tagjaként az Esztergomi Várszínház igazgatójának a lányáért, Horányi Juliért is szoríthatunk majd.

Még a játékosok hivatalos bejelentése előtt szárnyra kaptak olyan hírek is, amely szerint tatai bombázó, Rétegi Tícia is tagja lesz az új évad valamelyik csapatának. Most azonban kiderült, hogy ez csak spekuláció volt.