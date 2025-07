Buzsik Borka megmutatta, milyen az édes élet

Mint arról korábban beszámoltunk, a Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik 2024 októberében jelentette be, hogy megkérte csodaszép barátnője, Buzsik Borka kezét, aki természetesen igent mondott. Sőt, azóta közös gyermeküket hordja a szíve alatt, a leendő anyuka pedig szépen gömbölyödik már, amelyről képet is megosztott közösségi oldalán. Most újabb tartalommal jelentkezett Instagramján várandós szépség.

Ilyen az édes élet Buzsik Borka szerint

Forrás: Buzsik Borka/Instagram