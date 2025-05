Barna bombázó teheti boldoggá Szoboszlait?

A napokban az olasz újságíró, Gianluca Di Marzio arról számolt be, hogy a Liverpool is beállt a Manchester City távozó játékosának, Kevin De Bruyne kérőinek sorába. Ami azért is pikáns hír, mert a közelmúltban a klublegenda Jamie Carragher arról beszélt, hogy a Liverpoolnak éppen egy De Bruynéhez hasonló támadó középpályásra lenne szüksége, aki szerinte kiszorítaná Szoboszlai Dominikot a kezdőcsapatból – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Tényleg csapattárs lehet De Bruyne és Szoboszlai Dominik?

Nem biztos, a belga sztár ugyanis a Napoli célkeresztjében is ott van. A Serie A-ban három fordulóval a zárás előtt a Napoli áll az élen, három ponttal előzi meg a BL-döntőbe kedden bejutott Inter csapatát, ám Aurelio De Laurentiis, a nápolyiak elnöke nem éri be a bajnoki címmel. A napokban érkezett haza a Maldív-szigetekről, és hamarosan beleveti magát a munkába, ami a csapat megerősítését is magába foglalja. A nápolyi projektben az új igazolások között pedig kulcsszerepet kaphatna Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne és felesége, Michele Lacroix egy tavalyi felvételen

Fotó: Belga Mag/Virginie Lefour / Forrás: Belga Mag/Virginie Lefour

Az olaszok szerint a 33 éves támadó tíz év után már megunhatta azt esős Angliát. De ha ő nem, a felesége, Michèle Lacroix biztosan. S hol kötött házasságot a három gyermeket nevelő pár 2017-ben? Történetesen Olaszországban a Sorrento-félszigeten, Sant’Agnellóban, egy ugrásra Nápolytól. Vagyis az a környék biztosan tetszik nekik, és bizonyára szívesen visszatérnének. Mi több, az olasz sajtó arról is ír, hogy De Bruyne felesége a közelmúltban azért járt titokban Nápolyban, hogy megnézzen több házat is, hova költözzenek.

Ez pedig azt jelentené, hogy De Bruyne nem veszélyeztetné Szoboszlai Dominik pozícióját Liverpoolban, köszönhetően a belga sztár feleségének.