A legszebb magyar TikTokker is felkerült a Forbes listájára

Rétegi Tícia immár tatai influenszerként osztotta meg az Instagram-oldalán, hogy ő lett a 19. legértékesebb magyar influenszer a Forbes listáján. A gyönyörű TikTokker elmesélte, hogy egy furcsa e-mailre ébredt. Először azt hitte, csupán egy átverésről van szó, de amikor elolvasta, kiderült: bekerült a Forbes Hungary 2025-ös legértékesebb influenszereket bemutató listájára.

Rétegi Tícia a 19. legértékesebb magyar influenszer

Fotó: Rétegi Tícia / instagram / Forrás: 24 Óra

Tícia a posztjában azt is leírta, hogy a listán való szereplés nem csupán a számokról szól. A Forbes a tartalom minőségét, az aktivitást és a közösség erejét is figyelembe veszi. Számára ez szakmai visszaigazolás, amely bizonyítja, hogy amit csinál, az valóban számít. Köszönetet mondott minden követőjének – azoknak is, akik évek óta mellette állnak, és azoknak is, akik csak nemrég csatlakoztak hozzá.

„És ezért elképesztően hálás vagyok nektek – egytől egyig! Azoknak is, akik évek óta velem vagytok, és azoknak is, akik csak tegnap óta, mert ti vagytok azok, akik megláttatok bennem valamit.” – írta Tícia az oldalán.

Az influenszer hozzátette, hogy mindig próbál őszinte maradni, és megmutatni a valóságot. Fontosnak tartja, hogy az emberek lássák: a közösségi média gyakran torzít vagy hamis képet fest. Ő azonban igyekszik átadni mindazt, ami benne folyamatosan alakul, formálódik és erősödik.

Szerinte az embereknek nem kell tökéletesnek lenniük – nincs hibátlan ember.

„Ez a ti érdemetek is, ezt EGYÜTT értük el!” – Rétegi Tícia a legutolsó mondatábban.