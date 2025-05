Pápai Joci és Nagy Feró szerelmes duettje még valóság is lehet

Mint arról beszámoltunk, Pápai Joci május 1-jén lépett fel a Monostori erődben a Komáromi Napok részeként. Az aranytorkú tatai énekes Komárom TikTok-oldalán is megjelent, ahol egy kisebb interjút adott. A videó a Balázs János-díjas, roma származású énekes előadásával kezdődött, majd több gyors kérdést tettek fel Jocinak. Ilyenek voltak például, ha lenne saját főzőműsora, mi lenne a címe. Az énekes frappáns választ adott: „Pörkölt nokedlivel” lenne a címe.

Pápai Joci és Nagy Feró szerelmi dala közelebb van mint gondolnánk

A Komáromi Napokon bulizott Pápai Joci

Az Eurovíziós Dalfesztivál énekese még több kérdésre válaszolt, és még Nagy Feró is előkerült. Megkérdezték, ha egy hétre kicserélnék a Tankcsapda énekesével, ki bírná tovább, ő vagy Lukács László. A válasz Pápai Joci szerint Lukács László. A következő kérdés az volt, hogy ha közösen kellene egy szerelmes duettet énekelnie Feróval, annak mi lenne a címe, és szerinte hogyan sikerülne ez. Az énekes válasza egy nagy nevetés volt, azt mondta, hogy „ez nem is olyan rossz ötlet”. Azt is elmondta, hogy egyébként jóban vannak, így szerinte majd megtudjuk, ha ez megtörténik. Joci azt is elmondta, hogy a felesége Komáromba járt iskolába. Ha valaha dalt ír Komáromról, akkor az felesége tini éveiről írna. Az Eurovízióról is szó esett. Pápai Joci bevallotta, hogy szerinte az Eurovíziónál nincs durvább.