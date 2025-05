Szabyest reagált Csonka videójára: ő is énekelt már a székeknek

Bejárta a közösségi portálokat, különösen a TikTokot az a videó, amely valaki feltöltött Csonka "Pici" szombati fellépéséről. A felvételeken az látható, hogy Csonka András komáromi koncertjén alig lézengtek néhányan. A színész, énekes erre reagált. Rá pedig Szabyest.

Szabyest reagált Csonka András komáromi koncertjére

Csonka András egyébként nem először vendégeskedett a Komáromi Napokon. Legutóbb két éve járt a városban. Igaz, akkor a város központjához közeli Jókai ligetben lépett fel és vonatoztatta meg a közönséget. Az akkor készített videó itt tekinthető meg.

Csonka András két éve a Jókai ligetben nagy sikert aratott

A Szenes Iván- és Kránitz Lajos-díjas magyar színművész, műsorvezető, énekes a videóban elmondta azt is, most, a Monostori erődben tartott koncertjén a videón nem látható, a szektoroknál és a napernyők alatt ülőket is beleszámítva, nagyjából 100 érdeklődő lehetett. Ő nem igényli a kordonokat, lement a nagyszínpadról az árnyékban ülőkhöz és úgy házibuli hangulata lett a komáromi fellépésének. Csonka András hozzátette, szívesen énekelt nekik is. Ha csak 10-20 ember lett volna ott, őket sem küldte volna haza. Számára sokat jelent a szakmai alázat.

@csonka.andras Néhány gondolat egy video kapcsán, amit tegnap készített valaki a komáromi fellépésemen. ♬ eredeti hang - Csonka András

Szabó Szabolcs Achilles, azaz Szabyest énekes, dalszerző, dalszövegíró, producer videóval reagált Csonka András videójára. Mint mutatta, más településen ő is járt hasonló cipőben, énekelt már a székeknek – korai időpontban.

– Végül jöttek páran, de pontosan ugyanolyan intenzitással és tisztelettel énekeltem nekik is, mint nekik - írta, majd egy olyan bevágás látható a videón, amely 2 órával később készült, és rengetegen veszik körül.

– Előadóként meg kell tisztelni minden látogatót, nem tudhatod, hogy ki mennyit utazott érted... Egy csillogó szempár is pont annyit ér, mintha ezren mosolyognának vissza rám – írta Szabyest egy kis szívecske kíséretében.

Mint korábban többször is megírtuk, az idén a Komáromi Napok zenei fesztiválját csak a Monostori erőd falai között tartották. Korábban két helyszínen, a Jókai ligetben és az erődben rendezték. Itt is, ott is voltak nagyobbnak mondható koncertek. A városvezetés az idén döntött úgy, hogy a Jókai liget "kinőtte" a rendezvényt, ezért onnan mindent átcsoportosítanak az erődbe.