Magyarázkodnia kellett Csonka Andrásnak a komáromi koncertje miatt

Több portál is megírta, a Szenes Iván- és Kránitz Lajos-díjas magyar színművész, műsorvezető, énekes videóban üzent az őt kritizálóknak. Csonka András egyebek mellett elmondta, ha valamelyik koncertjén akár 10-20 érdeklődő is van, akkor is énekel nekik.

Csonka András két éve nagy sikert aratott a komáromi Jókai ligetben

Fotó: Kovács László / Forrás: 24 Óra

Csonka András egyébként nem először vendégeskedett a Komáromi Napokon. Legutóbb két éve járt a városban. Igaz, akkor a Jókai ligetben lépett fel és vonatoztatta meg a közönséget. Az akkor készített videó itt tekinthető meg.

Azóta sok víz lefolyt a Dunán. A városvezetés indoka szerint, A Komáromi Napok "kinőtték" a Jókai ligetet és az idei koncerteket már a Monostori erődbe helyezték át.

– A szervezés, illetve maga a rendezvénysorozat elsőrangú, esténként nagykoncertekkel, délutánonként egyéb programokkal. Egy kicsit a szerkesztés szerencsétlen, azt gondolom – fogalmazott a videóban Csonka András

Csonka András megoldást is javasolt

"Pici" megoldást is javasolt. Mint mondta, a retró zenei világot képviseli, és esetleg lehetne 3-4 olyan előadót összegyűjteni, akik ebben mozognak és velük tartani egy programot. Hangsúlyozta, a Monostori erőd messze van Komáromtól, aki kimegy, szinte kirándul oda, onnan nem fog hazaszaladgálni. Csonka András úgy vélekedett, ha esetleg több előadó lenne látható egyszerre, lehet, hogy több néző is lenne.

A színész elmondta azt is, hogy nagyjából a szektoroknál és a napernyők alatt 100 érdeklődő lehetett. Ő nem igényli a kordonokat, lement a nagyszínpadról az árnyékban ülőkhöz és úgy házibuli hangulata lett a komáromi fellépésének. Csonka András hozzátette, szívesen énekelt nekik is. Ha csak 10-20 ember lett volna ott, őket sem küldte volna haza. Számára sokat jelent a szakmai alázat.

A Komáromi Napok koncertjeiről készült felvételeink:

