Tovább hódít a Hunyadi, már a Netflixet is letarolta

A TV2 eddigi legdrágább, ugyanakkor egyik legsikeresebb sorozata, a Hunyadi szombat este zárult le, ám a rajongóknak alig volt idejük búslakodni: másnap már elérhetővé vált a Netflixen is. A 10 részes történelmi széria hetekig tartotta magát az élmezőnyben a TV2-n és a Super TV2-n. A látványos, 90 perces finálé után villámgyorsan a Netflix TOP 10-es listáján találta magát – április 21-én reggel már a 4. helyen szerepelt. És jelenleg a TOP 1-es helyén tündököl.

Mindenhol hódít a Hunyadi

Forrás: Netflix

A Hunyadi a Netflixet is meghódította

A nagyszabású sorozat húsvét vasárnap robbant be a Netflix kínálatába, és szinte azonnal a TOP10 lista élére került. A magyarok Trónok Harcája a streaming szolgáltatón 16-os karikával nézhető, ami a hosszabb rendezői változat, amit a tévénézők eddig a Super TV2-n 18-as karikával láthattak, mivel a nyers és véresebb jeleneteket is tartalmazza.

A Netflixre egy különlegesség is felkerült: az eredeti nyelvi verzió, amelyben a nem magyar ajkú szereplők saját nyelvükön szólalnak meg, ezzel még hitelesebbé téve.

A Hunyadi az első a magyaroknál

Forrás: Netflix

A Hunyadi a nemzetközi közönséget is meghódítja. Mint arról az Origo.hu is írt, a sorozat húsvét hétfőn dupla résszel debütált az osztrák ORF csatorna műsorán, ezt követően hetente új epizódok kerülnek adásba. Mindez jól mutatja, hogy a Hunyadi nem csupán a magyar televíziózás egyik mérföldköve, hanem a nemzetközi sorozatgyártás figyelemre méltó darabja is lett, amely a következő hetekben és hónapokban nézők millióihoz juthat el világszerte.