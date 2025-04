Buzsik Borka öt szóval üzent a friss bajnok Szoboszlainak

Mint arról tegnap este beszámoltunk, történelmet írt Szoboszlai Dominik. A Liverpool hátrányból fordítva 5–1-re legyőzte a Tottenham Hotspur csapatát a Premier League 34. fordulójában. A győzelemmel a "vörösök" négy fordulóval a bajnokság vége előtt bebiztosították a bajnoki címet, Szoboszlai Dominik pedig ezzel az első magyar labdarúgó lett, aki megnyerte az angol bajnokságot – ráadásul a Liverpool játékosaként, második idényében.

Szoboszlai Dominik két gólpasszal járult hozzá a bajnokavatáshoz

Fotó: Liverpool FC

Szoboszlai Dominik is ott volt a nagy győzelemnél

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka is ott volt a Liverpool–Tottenham mérkőzésen, és az élményt Instagram-sztorijában is megosztotta követőivel. Az egyik fotón a mérkőzés utáni pillanatok láthatók, ahol Dominik a pályáról két kézzel integet Borkának. A 24 órás sztoriban rövid 5 szóval üzent, enyit írt: „Nagyon büszke vagyok rád” – mellé egy piros szív emojit is tett.