Erre senki nem számított! Sydney van den Bosch élő adásban sokkolta a közönséget

Nagy az öröm Sydney van den Bosch és férje, Benjámin életében, mivel az első gyermeküket várják. A korábbi szépségkirálynő a Nagy Duett kiesésük utáni élő adásában jelentette be a hírt, amit a közönség állva ünnepelt.

Sydney van den Bosch A Nagy Duett élő adásában jelentette be az örömhírt

„Tényleg csupa öröm és boldogság, hogy ebben a műsorban szerepelhettünk, mert nagyon jó móka volt”

– mondta a Borsnak.

A páros tavaly óta családtervezési programban vett részt, Sydney pedig decemberben még arról írt, hogy nehezített pályán haladnak. A csoda azonban gyorsabban érkezett, mint hitték – így most már a babaszoba kialakításán dolgoznak. A modell azt is elárulta: jelenleg házfelújítás zajlik náluk, a méhraj-befogóra is várniuk kell, mivel darazsak lepték el otthonukat.

Bár a kismama most pihenhetne, az építkezés és a babavárás izgalmai miatt továbbra sem unatkozik. Rajongói pedig azóta is gratulálnak a boldog hírhez.

