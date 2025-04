Reviczky Gábor megrendítő vallomása: ettől lettem rákos

Mint arról beszámoltunk a tatabányai származású színészóriás két évig küzdött a rákkal de az előző hónapban fantasztikus hírrel jelentkezett legyőzte a rákot! Reviczky Gábor 2023-óta nagyon sokszor és nyíltan beszél a súlyos diagnózisáról. Most azt is elmondta, hogy szerinte betegsége lelki eredetű volt – ahogyan szerinte a gyógyulás is. A Kossuth-díjas színész Kadarkai Endre Hallgatlak – Jótanácsok az élethez című podcastjában mesélt arról, hogyan élte meg a rákbetegséget és a felépülést.

Reviczky Gábor úgy gondolja, ha tudott volna Mécs Károly betegségéről, segíthetett volna neki

Forrás: Nagy Gábor NG / Kisalföld

Reviczky Gábor a lelki sebei miatt lett beteg

Ahogyan arról a blikrúzs.hu is beszámolt a színész elmondta, hogy ő hisz a germán gyógyászat tanításaiban, amelyek szerint a daganatos betegségek komoly lelki traumákra vezethetők vissza. Saját életéből is tudta, mi lehetett az ok: az édesanyja súlyos skizofréniája és tragikus öngyilkossága mély sebeket hagyott benne. Édesanyját nagyon szerette, ám az öccsével való kapcsolatát megnehezítette a gyermekkorukban történtek: az anyjuk egyszer annyira megverte a kisfiút, hogy az elájult.

A családi tragédiák sora folytatódott. Reviczky anyjának testvére egy balesetben vesztette életét, ez után pedig az édesanyja is önkezével vetett véget az életének. A színész ekkor mindössze 13 éves volt. Reviczky szerint a gyógyulás kulcsa nem az elfojtás, hanem a megbocsátás:

Meg kell bocsátani, hogy el tudjuk engedni a lelki sérüléseket

– vallja.

A színésznél prosztatarákot, csontrákot, borda-, gerinc- és nyirokcsomóáttéteket is találtak, mégis azt mondja, nem engedte, hogy a betegség feleméssze.

Semmi bajom nem volt, pedig napi két csomag cigarettát szívok 69 éve. Miért nem tüdőrák? Nem értettem

– mondta és hozzátette: végig pozitívan állt hozzá, nem hagyta, hogy a félelem úrrá legyen rajta.

Bár hivatalosan csak öt év tünetmentesség után nyilváníthatják gyógyultnak, Reviczky már most biztos benne, hogy ő már meggyógyult.