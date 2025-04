A legszebb magyar TikTokker az amerikaiak legikonikusabb fesztiválján

Rétegi Tícia a Douglas Parfüm és Kozmetika lánccal utazott ki Amerika egyik legikonikusabb fesztiváljára a Coachellára. A TikTokon pedig az összes élményét megosztja a követőivel. Bemutatta az első napi szettjét és sminkjét is, és azt is elmesélte, hogy egész napját a Douglas Dreamhouse-ban töltötte, ahol ettek, ittak, sőt még fürödtek is.

Rétegi Tícia a Coachella első napján

Forrás: Rétegi Tícia/Instagram

Rétegi Tícia a legnagyobb celebekkel bulizott

A Coachella-völgyi Zenei és Művészeti Fesztivál egy évente megrendezett fesztivál az Amerikai Egyesült Államokban, a Kalifornia állambéli Indio városban. Ahol minden évben rengeteg világhírű celeb lép fel és bulizik. De itt nem csak a buli számít, hanem az is, hogy miben jelensz meg.

Az első napra Szabó Timivel egy bocis szettet álmodtak meg maguknak. Tícia egy félujjas, boci mintás felsőt, hosszú fekete zsinórszoknyát és egy retró stílusú fehér övet viselt. A videójában még a gyönyörű kaliforniai kilátást is megmutatta. A sminkjéhez egy általános alapot használt, a szeméhez pedig egy kis csillogást is felvitt kis csillám kövekkel. A nagy durranás pedig a videó végén jött: megmutatta, hogy saját fodrászt is kapott.

A Coachellára Szabó Timi TikTokkerrel ment, aki szintén feltöltött egy videót a kettejük szettjéről. Timi szintén bocimintás bikini felsőt és övet viselt – akárcsak Rétegi Tícia.