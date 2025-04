Még az új pápajelölt is rajong Szoboszlaiért, Horváth Éva Esztergomban mentené meg a lábát

Horváth Évát hétszer operáltak meg, az egyik műtét után pedig azt mondták neki az orvosai, hogy talán le fogják vágni a lábát. Végül sikerült elkerülnie az amputációt, de a fertőzés miatt így is jelentős egészségkárosodást szenvedett el. Most Esztergomban próbálja meg rendbe hozni magát. Erről saját közösségi felületén számolt be nemrég:

Napjaim a hiperbár oxigénterápiás kezelésen. Ez az a terápia, amitől nagyon sokat várunk. Naponta kétszer 2 óra , 10 illetve 14 méteres mélységben. Megöli a baktériumokat, gyógyítja a csontokat és még mennyi mindenre hatással van. A kabinban pedig a tanulásra is bőven van időm

– írta Instagram-posztjában.

Nem hiszed el! Még az új pápajelölt is rajong Szoboszlaiért

Szokatlan kapcsolat alakult ki a Liverpool híres futballklubja és a katolikus egyház jövője között. Vincent Nichols, aki rendszeresen megjelent a Liverpool mérkőzésein, most akár Ferenc pápa utódja is lehet. A Liverpool magyar sztárja, Szoboszlai Dominik számára így az Anfielden adódhat esély, hogy találkozzon a leendő pápával.

A Bors beszámolója szerint Vincent Nichols bíboros neve most egyre többször merül fel, mint Ferenc pápa utódja. Az elhunyt Ferenc pápa után ugyanis a Liverpoolban született Nichols is esélyes a katolikus egyház vezetésére. A brit Daily Star is kiemelte, hogy Nichols nagy Liverpool-szurkoló, sőt karrierjének egyik meghatározó pontja is az Anfieldhez köthető.