Lagzi Lajcsi kiszabadult a fogságból, és azzal a lendülettel elszabadult Tiktokon is

Mint arról beszámoltunk, nemrég teljes szabadságot kapott Lagzi Lajcsi, ugyanis áprilisban lekerült a bokájáról a nyomkövető. Az elmúlt napokat a muzsikus a TikTokon töltötte, ahol énekelt, bemutatta az otthona berendezését, megetette a kutyáit... és bejelentette a turnéja helyszíneit is. Csak annyit tudunk mondani ezekre a videókra: elég furcsák is vannak köztük, ahogy a reakciók között is, amiket kapott rájuk.

Lagzi Lajcsi a TikTokot is meghódítaná

Forrás: galamboslajcsi365 / Tiktok

Lagzi Lajcsi elárasztotta a Tiktokot

Az egyik kedvenc „cringe” videónk Nudli kutya megetetése. Ebben Galambos Lajos nagy komolysággal formázza meg Nudli reggelijét a maradékokból összeállított ínyencséggé, elmondása szerint „degusztációs” stílusban, ami most nagyon divatos. Azt is hozzáteszi, hogy ma kivételesen porcelán tányérból ehet a kutyusa. Ezután nagy intenzitással végignézhetjük Nudli kutya reggelizését.

A következő videóban Sunny és Bubu, a tacskók etetése következik – ők már nem porcelán tányérból kapják az ételt.

Lajcsi a „Szabadság első hétvégéje” című turnéját is TikTokon hirdette meg, eddig négy helyszínt jelentett be. A videói között találhatók próbák is, igazán különleges szettekben, valamint teljesen felesleges, 7 másodperces próbabejelentések, amelyek hirtelen átváltanak hosszú hajjal kapcsolatos viccelődésekbe.

A kommentek között természetesen megjelentek a villanyszámlákról és az áramról szóló poénok, élcelődések is, utalva arra, hogy a mulatós zenész börtönbe is került. De többen Sylvester Stallonéhoz hasonlították Lajcsi külsejét, míg volt, aki arra volt kíváncsi: korábbi komoly betegsége a múlté-e már.