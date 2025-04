Lagzi Lajcsi: „mondtam neki, menjen el, ha úgy érzi, nem bírja végigcsinálni”

Mint arról beszámoltunk, Galambos Lajosról lekerült a nyomkövettő és a trombitás már a teljes szabadságot élvezheti. Lagzi Lajcsi nemrégiben osztotta meg a Borssal a börtönben töltött hónapok tapasztalatait és az utána következő időszakot. A férfi mély őszinteséggel beszélt az elmúlt tíz év megpróbáltatásairól, a családját ért fájdalmakról, és arról a nőről is, aki végig kitartott mellette.

Lagzi Lajcsi megdöbbentő interjút adott

Lagzi Lajcsi nyíltan beszél a börtönéletről és kapcsolatairól

Galambos Lajos tizennégy hónapot töltött rács mögött, majd reintegrációs őrizetben volt. A nyomkövető idén húsvétkor került le róla. A válásáról is nyilvánosan beszélt a borsonline-nak. Galambos Lajos jelenlegi párkapcsolata évekre nyúlik vissza, és bár a börtön miatt volt egy szünet, ma újra boldogok együtt. Lajcsi még azt is felajánlotta a nőnek, hogy menjen el, ha úgy érzi, nem bírja végigcsinálni a nehéz időket. Mint arról, beszámoltunk a trombitás nemrégiben a TikTokon is feltűnt, és még a visszatérő turnéját is bejelentette.

Ha tudom, hogy ekkora árat kell fizetnem, inkább vállalom a büntetést már akkor. De azt sem tudtam, ki az, akit állítólag megvesztegettem.

– fogalmazott Lagzi Lajcsi