Lagzi Lajcsi apja a legrosszabbtól féltette fiát

Arról már beszámoltunk, hogy Lagzi Lajcsi órási interjút adott, ahol beszélt a börtönéletről és új szerelméről is. A trombitás most Hajdú Péternek vallott Fenyő Jánoshoz fűződő szoros barátságáról, amiről a borsonline.hu is beszámolt. A Beköltözve Hajdú Péterhez műsorában Lajcsi elmesélte, hogy min kapott össze többször édesapjával.

Lagzi Lajcsi újabb interjú adott

Lagzi Lajcsit apja kérlelte, hogy változzon meg

Galambos Lajost Fenyő János fedezte fel és tette címlapra. Azt is elmondta, hogy a média mogul volt az, aki rávette Lajcsit, hogy fényűző életet éljen, még akkor is, ha apja és öccse nem ezt tanácsolták neki. Még arra is biztatta, hogy az ő stílusához hasonló luxus Mercedes-t vegyen. Miután Lajcsi megvette az autót, nem sokkal később Fenyő Jánost a saját Mercedesében lőtték le. Galambos Lajos apja pedig a kórházi ágyán könyörgött fiának, hogy adja el az autóját, mert ő a legrosszabbra gondol.