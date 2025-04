Celeb 1 órája

Horváth Éva lábát Esztergomban menthetik meg

A csinos sztáranyuka közösségi oldalán számolt be állapotáról. Horváth Éva lába továbbra is nagy veszélyben van, most Esztergomban próbálják meg rendbehozni.

A szépségkirálynő Horváth Éva 2024 novemberében, Balin szenvedett súlyos motorbalesetet. Az eset következtében nyílt lábszár- és bokatörése lett. Az influenszert egy ideig Balin kezelték, ám orvosa tanácsára decemberben hazatért Magyarországra.

Horváth Évát hétszer operáltak meg, az egyik műtét után pedig azt mondták neki az orvosai, hogy talán le fogják vágni a lábát. Végül sikerült elkerülnie az amputációt, de a fertőzés miatt így is jelentős egészségkárosodást szenvedett el. Most Esztergomban próbálja meg rendbe hozni magát. Horváth Éva Esztergomban gyógyul Erről saját közösségi felületén számolt be nemrég: Napjaim a hiperbár oxigénterápiás kezelésen. Ez az a terápia, amitől nagyon sokat várunk. Naponta kétszer 2 óra , 10 illetve 14 méteres mélységben. Megöli a baktériumokat, gyógyítja a csontokat és még mennyi mindenre hatással van. A kabinban pedig a tanulásra is bőven van időm – írta Instagram-posztjában.