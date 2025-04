Horányi Juli is hódolt a legújabb édesség őrületnek

A dubai csoki után most az angyalhaj csokoládé láz hódítja meg az embereket. A rózsaszínű édességet a TikTokon mutatták be, és azóta egyre többen osztják meg közötttük Horányi Juli is. A csokoládé különlegessége, hogy a belsejében vattacukor található, és amikor kettétörik, édes, ragacsos szálak bújnak elő.

Horányi Juli apjával Horányi Lászlóval osztott meg közös videót

Forrás: Horányi Juli/Instagram

Horányi Juli megkóstoltatta apjával az új csoki őrületet

A különleges édességet Horányi László, az Esztergomi Várszínház igazgatója, és lánya, Horányi Juli is megkóstolta, és a videót az énekesnő Instagram-oldalán tették közzé. A felvételen Juli először bemutatja apját, Horányi Lászlót, a Jászai Mari-díjas színészt, aki már 30 éve vezeti és alapította az Esztergomi Várszínházat. És a Doktor Balaton sorozat nézői pedig az Elemért alakító színészként is felismerhetik.

Julinak és az apjának ez az első ilyen közös videójuk. Horányi László még nem is hallott az angyalhaj csoki őrületről, de miután megkóstolták a rózsaszín finomságot, úgy tűnik, mindkettejüknek ízlett. Mindketten 10-ből 10-et adtak az angyalhaj csokinak.