Borbély Alexandra és Bandor Éva lettek a legjobb színésznők

A Nap a hálóban díjat a Szlovák Televíziós és Filmakadémia ítéli oda minden évben az előző év legjobb hazai filmjeinek és az alkotóinak. Borbély Alexandra és Bandor Éva sikere nagy elismerés.

A legjobb női főszereplő kategóriában Borbély Alexandra kapta a díjat

Fotó: Filmový festival Cinematik Piešťany / Forrás: Facebook

Az atempo.sk beszámolója szerint, az idei díjátadón 19 kategóriában hirdettek győztest. A tizennegyedik alkalommal meghirdetett eseményen két alkotás, a Hullámok (Vlny) és a Borbély Alexandra főszereplésével készült Emma és a halálfejes lepke (Ema a smrtihlav) kapta a legtöbb jelölést.

Borbély Alexandra mellett több felvidéki jelölt is volt

A jelöltek között ezúttal is voltak felvidéki magyar művészek. Borbély Alexandra, Bandor Éva színésznők, Kerekes Péter rendező, és a Pressburg sorozat csapata is esélyes volt egy-egy díjra.

A legjobb női mellékszereplő kategóriában, 2024 után ismét Bandor Éva Jászai Mari-díjas színművésznő vehette át a Nap a hálóban díjat az Emma és a halálfejes lepke című filmben nyújtott alakításáért. A legjobb női főszereplő kategóriában Borbély Alexandra kapta a díjat az Emma és a halálfejes lepke című filmben nyújtott alakításáért.

Két évvel ezelőtt, a szintén észak-komáromi kötődésű Mokos Attila, Jászai Mari-díjas színművész két kategóriában is érdekelt volt. Mint férfi főszereplő a Piargy-ban, mellékszereplőként pedig a Rimaszombatban és Losoncon játszódó Fehér lovon fekete (Čierne na bielom koni) című filmben. A díj történetében először mindkét elismerést ő kapta. Mokos Attila 2023-ban több elismerést is kiérdemelt, akkor a Jászai Mari-díjat is átvehette.