– Az eszem azt mondja, hogy ez a jó út, a követendő, de a szívem visszahúz abba a bulizós sztoriba. Ilyenkor mi van? – ezt a kérdést tette fel Zoli a Házasság első látásra kamerái előtt. Tanácsként pedig azt a felvetést kapta, hogy bár már házasok Maricával, nekik még ismerkedniük kell, és összecsiszolódni. Ezen pedig dolgozni kell. De vajon képes lesz-e erre Zoli?

Zolit, aki a Házasság első látásra műsorában ismerte meg és vette el Maricát, most erős kétségek gyötrik

Forrás: TV2

A TV2 nagy sikerrel futó reality-jében Zoli most azt a tippet kapta, hogy engedje el a múltat, azt a gondolatot, hogy ha most nem a tatai Maricával lenne, akkor Zoli talán éppen 12 másik nővel múlatná az időt. Mert bár Zoli érzi, hogy már visszavett régi önmagához képest, de abban bizonyosan szüksége van megerősítésre, hogy az energiáit kettejük kapcsolatába forgassa be, ne engedje, hogy friss házasságából kifelé sodorja őt ez az erő.