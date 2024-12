Marica, a TV2 Házasság első látásra című műsorának tatai versenyzője, érdekes ötlettel állt elő a párkapcsolati dinamika javítására. Úgy gondolta, hogy a férjének, Zoltánnak talán egy férfi asszisztens lenne a legjobb megoldás. Ez a kijelentés egy korábbi vita után hangzott el, amikor próbálták tisztázni az együttműködésük gyenge pontjait.

A Házasság első látásra tatai versenyzője a féltékenységről vallott

Fotó: TV2

A műsorban többször szó esett arról, hogy a résztvevők hogyan birkóznak meg a mindennapok kihívásaival, és hogyan igyekeznek összehangolni eltérő elvárásaikat. Marica ötlete inkább humoros megjegyzésként hangzott el, de jól tükrözi a kapcsolatukban rejlő dinamikát és a problémamegoldásra való törekvést.

Házasság első látásra: az első problémák

Marica szerint lenne oka féltékenykedni, hiszen a férjének több olyan vendége is volt az esküvőjükön, akivel korábban randizott. Sőt, az is kiderült, hogy Zoltán egyik kolléganője is a korábbi párja volt. A párkereső többi tagja is érdeklődéssel hallgatta a vallomást, hiszen mindegyikük kapcsolatában jelen vannak a fiú és a lány barátok.

– Jeleztem neki, hogy jó lenne, ha férfi asszisztenst venne fel, mert neki gyengéi az asszisztensei – mondta a TV2 műsorában Marica, amire Zoltán bevallotta, hogy korábbi felesége is az asszisztense volt. A többi pár szerint ezek alapján jogos Marica féltékenysége. Azonban a tatai jogász úgy gondolja elég határozott ahhoz, hogy meg tudja védeni magát ebben a helyzetben. Vajon túl tud lépni a pár ezen a problémán? Zoltán eddigi vallomásai ellentmondóak Maricáról, hiszen egyszer azt mondja, hogy a nőiesebb nőket szereti, majd azt ígéri, hogy megmutatja a tatai nőnek, hogy mennyire szép és vonzó.