Így próbál meg túllendülni a gyászon Galambos Boglárka

Mint ahogyan arról a Borsonline is ír, Galambos Boglárka igazi művészlélek, hiszen nemcsak saját ruhamárkája van, de amikor csak teheti, fest is. A lány nagyon sikeresnek számít a szakmájában, azonban ez nem csak munka számára, hanem egyfajta menekvés is. Boglárka még idén nyáron nyilatkozott arról a Palikék világa című műsorban, hogyha bármi pozitív vagy negatív dolog éri, akkor fogja magát, és azonnal elvonul a műtermébe, s akár napokig ki sem jön onnét, hogy érzelmeit vászonra tudja festeni. Lehet, hogy a szörnyű tragédia hatására ismét a festésbe menekül a lány...

Nekem a műtermem az, ahova elvonulok, és kijön belőlem minden. Bármilyen esemény ért, legyen az pozitív vagy negatív, azonnal az volt az első, hogy berohantam oda, bezárkóztam és akár napokon keresztül festettem, kiadtam magamból az érzéseimet. Sok festményt nem is mutattam meg senkinek, mert számomra ez olyan, mint a naplóm. Más ír, én festek

– fogalmazott akkor Bogi.