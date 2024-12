Szabó Balázs Bandája legújabb lemezbemutatóját is elhozza nekünk!

Szabó Balázs Bandája Keringés turnéja tíz várost érint. Kecskemét, Budapest, Sopron, Gyöngyös, Pécs, Veszprém, Győr, Szarvas, Debrecen mellett pedig Komárom is a koncerthelyszínek között van. A rajongók az új dalok mellett a régi slágereket is újra hallhatják.

A Keringés nevet viselő album turnéja alkalmából Komáromba december hatodikán érkezik az együttes. Az új album tizenkét dalt tartalmaz, amelyek témái az élet nagy kérdéseit boncolgatják: a születés, az elmúlás, a magány, és a szerelem mind megjelennek a dalokban. Szabó Balázs közleményében elmondta, hogy új hangszerekkel kísérletezett a dalok megírása során: a gitár mellett basszusgitáron, brácsán és hegedűn is komponált, ami izgalmas, bátor hangzást eredményezett. Az albumon olyan különlegességek is hallhatók, mint Grecsó Krisztián és Tóth Krisztina verseinek megzenésítése, illetve az Öröklét című dal, amelyben Lakatos Mónika a magyar mellett lovári nyelven is énekel.