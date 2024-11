Tóth Andi hangjával és személyiséggel úgy robbant be a zeneiparba 10 évvel ezelőtt, hogy azonnal az egész országot levette a lábáról. Rövid idő alatt hatalmas rajongótábora lett, másfél évvel ezelőtt azonban besokallt és úgy döntött, visszavonul az énekesnői karrierjétől. A napokban viszont Horányi Juli bejelentette az Instagram-oldalán, hogy Tóth Andival közösen készül egy igazán nagy dobásra. Mint arról a Bors is beszámolt, a rajongók azonnal reménykedni kezdtek, hogy talán újra hallhatják énekelni a kedvencüket.

Igaz a hír: Tóth Andi visszatér?

Fotó: Szabolcs László / Forrás: www.borsonline.hu

Tóth Andi, bár a visszavonulása bejelentését követően nem tűnt el a nyilvánosság elől, sőt, több műsorban is szerepel, és saját főzőműsort is indított, azokban mégis űrt hagyott azoknak, akik énekelni szeretnék őt hallani. A rajongók most reménykednek, hogy Horányi Juli bejelentése után Tóth Andi legalább egy dal erejéig énekesnőként is visszatér.

Az esztergomi várszínház direktorának sokoldalúan tehetséges lánya a TikTok oldalán mesélt arról, hogy Andinak is nagy szerepe volt abban, hogy neki 10 éve megváltozott az élete, hiszen ugyanabban a tehetségkutatóban szerepeltek, ahol neki sikerült megszereznie a második helyet.

Andi nyerte az aranyérmet, én az ezüstöt. Én akkor nemcsak országos ismertséget és második helyezést kaptam az életembe, hanem rengeteg új élményt és Andi személyében egy elképesztően tehetséges művészt

– árulta el Horányi Juli, hozzátéve:

A 10. évfordulóra valamit alkottunk nektek! November 20-án kiderül, hogy mit!

A két énekesnő tehát most úgy döntött, hogy méltóképpen ünneplik meg a különleges évfordulót. A rajongóik pedig tűkön ülve várják, hogy kiderüljön, mi is a titokzatos projekt.

– Ezt nem hiszem el! Elképesztően örülök. Pont a két kedvenc énekesnőm vagytok, nagyon várom. A Six-ből is hiányoltam Andit, mert még ő is beleillett volna veled – írta az egyik követő.

–Miért sírok? Ja, tudom! Mert nagyon szeretlek mindkettőtöket! Izgatottam várom a meglepetést – fűzte hozzá egy másik.