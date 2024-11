A volt exatlonista, ifjúsági világ- és olimpiai bajnok tatai párbajtőröző, Esztergályos Patrik és felesége új közös fotókkal jelentkezett az Instagramon. Amit még a vak is át, hogy hatalmas a szerelem és a harmónia a fiatal gerlepár között. Még egy tank tetején is bizonyították szerelmüket.

Talán a természet legszebb arca az őszi a sárguló levelekkel. A fiatalok közös képeiből kiderül, hogy ők is oda vannak az őszért és a természetért. Az őszi kirándulásra négylábú kedvencük is velük tartott. Még egy filmbeillő jelenetet is megörökítettek, amely nem készül minden nap, minden szerelmes párról. Egy harckocsi tetején csattant el a fiatal pár romantikus csókja. De beszéljenek inkább a fotók.