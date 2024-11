A cím ötletét az adta, hogy mind zenében, mind szövegben folytonos áramlás és visszatérés, keringés van jelen.

Szerteágazó siker

Szabó Balázs Bandája már 2010 óta jelen van a magyar zenei életben, olyan sikeralbumokkal, mint a Megcsalogató, az Átjárók, az Élet elvitelre, és a Rajtad felejtett szavaim. Az Élet elvitelre Fonogram-díjat is nyert, és a zenekar 2015-ben fellépett a groningeni Eurosonic fesztiválon, ahol Magyarországot képviselte. A zenekarvezető, Szabó Balázs, korábban bábszínészként is dolgozott, és a Suhancos együttes tagjaként kezdte zenei karrierjét. Az elmúlt években több színházi és filmes projektben is részt vett, többek között zenét írt a "Szia, életem!" című filmhez és a "Füst a szemében" című előadáshoz, amelyet Vecsei H. Miklóssal és Ratkóczi Hubával közösen mutattak be.