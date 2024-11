Nem csak amiatt volt érdekes a Sereg (pontos címén a S.E.R.E.G.), mert információink szerint tatai Leopardok is voltak benne, hanem mert a látványos akciójelenetek mellett mély emberi drámákat is feltárt a Megafilm Service által készített széria. Győrbíró Zsolt alezredes és csapatának kalandjait rengetegen követték részről-részre, amelyet a színészek is imádtak.

A Sereg (S.E.R.E.G.) című sorozat központi alakja Győrbíró Zsolt alezredes, akit Csórics Balázs alakít

Forrás: Csórics Balázs/Facebook

Sereg a S.E.R.E.G.-ben

A S.E.R.E.G. filmsorozat forgatásán az akció és az adrenalin mindennapos volt: páncélozott gidránokkal – amelyeket a tatai katonák például már jól ismernek, hiszen már évekkel ezelőtt érkeztek a laktanyába – driftelni, helikopterekkel a fák fölé emelkedni, vagy éjjellátókkal boldogulni, ezekkel mind-mind meg kellett birkóznia a szereplőknek.