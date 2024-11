– Olyan dokumentalista jellegű film született, ami nem ébreszt az emberben dühöt – mondta felvezetőjében a tatabányai származású színészlegenda. A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas Reviczky Gábor, aki nem mellesleg tatabányai díszpolgár is, a Tulipános Rendezvényházban mondott véleményt a Carte Rouge - Vörös térkép című filmről.

Reviczky Gábor fontos kérdésekre is választ adott a Carte Rouge film tatabányai bemutatóján

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Közönségtalálkozóval egybekötött filmbemutatónak adott otthont a tatabányai helyszín, ahol John Katalin beszélgetőpartnerei voltak a film színészei, producere és rendezője is. Többek között Reviczky Gábortól is lehetett kérdezni, aki a filmben a narrátor szerepet töltötte be.