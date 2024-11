Az észak-komáromi színész, Molnár Gusztáv messze a családjától és a barátaitól, a felépülőtársaival ünnepli a születésnapját, aki október 26-án tölti be a 38-at. A színész több mint három hete döntött úgy, hogy harmadszor és remélhetőleg utoljára megvívja élete legfontosabb háborúját önmagával és az alkoholfüggőségével. Gusztáv jelenleg is egy vidéki elvonón dolgozik önmagán, és mivel el van zárva a külvilágtól, klasszikus születésnapi köszöntésben aligha reménykedhet, ám lehet, hogy ez most nem is annyira fontos számára – adta hírül a Borsonline.hu.

Molnár Gusztáv most már biztos, hogy a rehabilitáción tölti születésnapját

Forrás: Metropol/Szabolcs László

Molnár Gusztáv már túl van a nehezén

A Borsnak egy neve elhallgatását kérő, bennfentes árult el néhány részletet a szülinapos művész állapotáról. Elmondta, még régről, színházi körökből ismeri a démonokkal küzdő színészt, és néhány nappal ezelőtt még tudtak egy kicsit kommunikálni telefonon. Gusztáv hangjából és a beszélgetésből arra következtetett a barát, hogy a színész már túl van a legkritikusabb időszakon.

– Gusztáv a hétvégétől egy pécsi rehabilitációs intézetben folytatja a felépülést, és egy időre teljesen el van zárva a külvilágtól, de most úgy érzi, tényleg van miért küzdenie. Nekem azt mondta, hogy nem fél semmitől, és nagyon örül neki, hogy ismét segítséget kért.

Vele lehetetlen nem lelkizni, így persze arra is kitért, hogy 38 évesen először érzi úgy, hogy vannak céljai és stabil jövőképe. Az elvonón az érzéseivel dolgozik, hiszen a függők leginkább az érzéseik elnyomása miatt használnak.

A megdöbbentő fotók láttán Molnár Gusztávnak nem maradt más lehetősége, csak az elvonó

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, nagy port kavart az a hír, miszerint Molnár Gusztáv állítólag részegen fetrengett egy kuka mellett a Corvin-negyednél, s fénykép is készült róla. A rajongói nagyon elkezdtek aggódni érte, hiszen összetört a szívük, hogy így látták kedvencüket.

Úgy néz ki, a színész most végre önmagán dolgozik, és remélhetőleg egyszer, s mindenkorra leküzdi az alkohollal folytatott harcát.