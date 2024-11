A néhai tatabányai származású celeb, Berki Krisztián egész életében és médiamegjelenéseiben megosztó személyiség volt. Sokan szerették őt, de legalább annyian éreztek ellenszenvet iránt. Ma 44 éves lenne, halála pedig, így vagy úgy, az egész országot megrázta. A sírját ma is sokan látogatják a temetőben. Erről tanúskodik a sok virág és a mécsesek.

Berki Mazsi már új életét éli, de Berki Krisztián sírja friss virágokkal, mécsesekkel van tele

Forrás: bors.hu

Berki Krisztiánt 2022. május 26-án helyezték végső nyugalomra a Farkasréti temetőben. A halálának pontos okát még ma is homály fedi. Özvegye, Berki Mazsi , aki azóta új életet kezdve új párjával él nagy boldogságban, nem hozta nyilvánosságra a boncolási jegyzőkönyv részleteit.

A két éve elhunyt celeb sírját még most is sokan látogatják, feltehetően családtagjain kívül a rajongói is. Halottak napján a Bors munkatársa járt kínt a sírnál, és arról számolt be, hogy friss virágok és mécsesek borítják Berki Krisztián sírhelyét.