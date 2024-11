Heti celebfigyelőnkbe ezúttal az Etére szinte hazajáró 100 Tagú Cigányzenekar, a Tulipános házba érkező Fenyő Iván, a tatabányai származású Berki Krisztián özvegye, Berki Mazsi és a vele szájkaratézó Bárdosi Sándor, és háromszor is a megújult Legyen ön is milliomos! tatabányai származású műsorvezetője, Palik László, meg persze a vele játszó, Pilisben élő Pásztor Anna került be. Lássuk is, mi történt a celebekkel az elmúlt napokban!