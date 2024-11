Legyen ön is Milliomos! - új szabályokkal

A műsor 2024-es verziójában új szabályokat is bevezettek, például a három hagyományos segítség (telefonos, felező, közönségszavazás) mellé egy negyedik, a műsorvezetőtől kérhető segítség is bekerült, amelyből összesen hármat használhatnak a versenyzők. A fődíj pedig, ha a versenyző minden kérdésre megfelel, akár 50 millió forint is lehet. Ezek a szabályok vonatkoztak a celebekre is.

Pásztor Anna és Sámuel is kellenesen csalódott a stúdióhangulatban

Forrás: TV2

Pásztor Anna parái

Pásztor Anna a műsor előtt bevallotta, hogy nagyon is izgult, hiába a szereplési rutin. Elmesélte azt is, hogy visszatérő rémálma, hogy egy szereplésre felkészületlenül esik be, ezt pedig rá tudta vetíteni a Legyen ön is Milliomosban való szereplésére is.

És akkor a Márti dalás csaj nem fogja azt tudni, amit mindenkinek kötelező, ez a nagy félelmem!

– fogalmazott a szókimondásáról is ismert énekesnő. De testvére, Sámuel is rémálomba illő vizsgahelyzetnek képzelte a műsort. Azonban hamar fel kellett adniuk ezeket az elképzeléseiket, egészen más hangulattal találkoztak ugyanis a stúdióban.