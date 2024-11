A Házasság első látásra műsorában hat nő és hat férfi vágott bele a kalandba, hogy a tévénézők szeme láttára találja meg élete párját. Egyikük a tatai dr. Dezső Marica, akit a „félénk” jelzővel jellemeztek a műsorkészítők. A Kemma.hu megnézte a potenciális férj-jelölteket, és bizony a 6 úriember között van olyan, akit szintén ezzel a szóval jellemeztek. Vajon ő lesz a befutó vagy mást szánnak Maricának a műsorkészítők? Lássuk, kik is jöhetnek szóba!

Házasság első látásra: vajon a 6 férfi közül kit választanak Mariann mellé?

Forrás: tv2play.hu

Marica a bemutatkozó kisfilmjében elárulta, hogy korábban volt már hosszabb és rövidebb párkapcsolata is, de még nem talált igazi társra, a műsortól azt reméli, hogy megtalálja a másik felét, és édesapja büszkén adja majd a kezét leendő férjének a nagy napon.

Szeretnék valakihez tartozni végre, nem akarok egyedül megöregedni

– fogalmazott a 42 éves ügyvédnő, hozzátéve, hogy alig várja a nagy találkozást, hogy végre kiderüljön, kinek mondhatja ki a boldogító igent.

Nézzük hát sorban, kik is a férj-jelöltek! Elsőként rögtön itt van Szabi, aki bevallottan nem biztos benne, hogy létezik számára ideális feleség, viszont nagyon szeretné, ha valaki végre nem a pénzéért szeretné őt. Az 51 éves férfit „üzletemberként” aposztrofálták. Volt már nős, gyermekei is vannak, és azokat a red flageket is felsorolta, amelyekkel egy nő biztosan elvágja magát nála.

Zoltánt a „gátlásos” jelzővel illették a műsorkészítők, ami nem is csoda, hiszen bevallottan az előző kapcsolatai őrölték fel az önbizalmát. Már kétszer elvált, összesen 18 évet élt házas emberként. Konfliktuskerülőnek vallja magát, és nagyon vágyik rá, hogy igazi férfi lehessen valaki mellett. De féltékeny, álszent, birtokló és mártír típusoknak nincs nála esélye.

Az „életvidám” Zoli is szóba jöhet Marica vőlegényeként, még ha kicsit fiatal is a tatai ügyvédnőhöz. A 36 éves Zoli nem csak életvidám, de egy hétköznapi hős is, hiszen 16 éve tűzoltóként dolgozik. Házas még nem volt, de van egy kislánya. Korábban a vágyainak élt, de soha nem csalt meg senkit, mert a lelkiismerete nem engedne meg neki ilyesmit. Saját bevallása szerint már kitombolta magát, most már inkább megállapodna.