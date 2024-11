Házasság első látásra: nászút Tenerifén

Marica és Zoltán első közös programja egy vitorlás kirándulás volt. A közös vitorlázáson az ügyvédnő váratlanul rosszul lett a nagy hullámok miatt és azonnal mentőmellényért nyúlt, nem csak magának hanem Zoltánnak is. A 42 éves nő először szégyellte magát a rosszulléte miatt, de Zoltán próbálta megnyugtatni és végig fogta a kezét. A következő pillanatukra egy ebédlőben került sor, ahol az exek is szóba kerültek. Ahogy a Veol.hu is beszámolt róla Zoltán már kétszer volt nős, és három gyermeke van két különböző nőtől.