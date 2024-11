Házasság első látásra: Marica nagy napja

Marica erre azt felelte, hogy őt is próbálták eltántorítani, de szerinte minden találkozás sorsszerű. Úgy véli, hogy Zoltánnal feladatuk van egymással, amely akár hosszútávú is lehet. A műsor első évadának egyik legismertebb szereplője is részt vett a nagy napon: Dávid Petra, aki Zoltán baráti köréhez tartozik. Az ő beszélgetését is hallhattuk Zoltán egy régebbi partnerével. Elmondásuk alapján Marica talán nem Zoltán tipikus ideálja, de az ügyvédnő jó hatással lehet rá.

Nem teljesen a nőideálom, mert vékony, és én a kicsit nőiesebb nőket szeretem, viszont ezzel a boldogsággal, meg ezzel a mosollyal az arcán nagyon megfogott

– mondta el a kamerának az újdonsült férj.